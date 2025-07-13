Erdoğan'ın DEM ile beraber yürüme kararı verdik sözleri Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi AK Parti, MHP, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözleri için "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir" dedi.

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Buldan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenen bir yerden ilk defa bu kadar yapıcı, kapsayıcı ve sahiplenme gösterdiğine" dikkat çekti

Pervin Buldan ''Ben açıkçası konuşmayı çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Süreç açısından yapılması gerekenler ve bundan sonra atılacak olan adımlara dair önemli mesajlar vardı" diye konuştu.

Buldan, DEM Parti açısından Erdoğan'ın konuşmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

"Geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yapmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi.

DEM Parti yöneticileri ne dedi?

BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti yöneticileri "İşbirliğinin çerçevesi, Kürt sorununun çözümü" görüşünü dile getirdi.

DEM Partili kurmaylar, Kürt sorunun çözümünde Türkiye'nin demokratikleşmesi gerektiğini işaret ederek bunun için adım adım demokrasinin inşa hamlesine ihtiyaç duyulacağını dile getirdi.

Bu sürecin de Meclis'te en geniş katılımla örülmesini isteyen DEM Partili yetkililer şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisinin bu konudaki desteği önemli ve bunu her keresinde vurguluyoruz. O nedenle konuşmasında belki biraz eksik olarak görülebilecek şey, bu konuya daha güçlü vurgu yapmamış olması olabilir."

Yetkililer ayrıca Kürt ve demokratikleşme sorununun sadece DEM Parti- AKP-MHP işbirliği ile değil, muhalefet, özellikle de ana muhalefetteki CHP de içinde olursa, çözüme evrilebileceğini vurguladı.

Erdoğan ne söylemişti?

Erdoğan, 12 Haziran Cumartesi günü Kızılcahamam'daki AKP'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampının açılış konuşmasında "Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Terörsüz Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" diyen Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyeceklerini, başını öne asla eğdirtmeceklerini söylemişti.

Bu bağlamda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kendisinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini sorgulamanın kimsenin haddine olmayacağını savunan Erdoğan "Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli" demişti.