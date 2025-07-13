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THY kabin memuru alıyor aranan şartlar belli oldu

THY kabin memuru alıyor aranan şartlar belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda dört farklı kategoride kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.

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THY'nin farklı deneyim ve yetkinlik düzeylerindeki adaylara yönelik hazırladığı dört ayrı "Take-Off Cabin" ilanı, hizmet sektörü deneyimi olan, iki yabancı dil bilen, daha önce kabin memuru olarak görev yapan ya da kabin memurluğu mesleğine adım atmak isteyen tecrübesiz adaylar için hazırlandı.

İlanın "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.

"2'nci yabancı dil bilen kadın/erkek" kategorisine ise İngilizceye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu adaylar müracaat edebilecek.

"Tecrübeli kadın/erkek" kategorisindeki ilana bir hava yolu şirketinde en az 2 yıl kabin memuru olarak görev alan, geçerli bir "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" olan ve son uçuşunun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmeyen adaylar başvuru yapabilecek.

"Tecrübesiz kadın" kategorisindeki ilana ise lisans mezunu ya da belirli ön lisans programlarından (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) mezunu kadın adaylar başvurabilecek.

Take-Off Cabin ilanlarına başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

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