Fenerbahçe transferde gözünü kararttı 2 yıldız imzaya çok yakın

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefleri belli oldu. sarı - lacivertliler öncelikli olarak Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu bitirmek istiyor.

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Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sessizliğini önce Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran sarı - lacivertliler, cumartesi akşamı ise Archie Brown transferini resmen açıklamıştı.

Brown için Milan'a transfer çalımı atan Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasında olduğu diğer isimler de ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı - lacivertliler öncelikli olarak Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu bitirmek istiyor.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Asensio ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncu ile temsilcisini sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet etti. İspanyol oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe'nin Asensio için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

SKRINIAR'DA İMZA ÇOK YAKIN

Öte yandan Milan Skriniar için de temaslarını hızlandıran sarı - lacivertlilerin Slovak stopere imza attırmaya çok yakın olduğu aktarıldı.

Deneyimli savunma oyuncusunun menajeri bir süredir İstanbul'da bulunuyordu. Sözleşmede hemen hemen her şartta anlaşan tarafların, Skriniar'ın da İstanbul'a gelmesiyle transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.