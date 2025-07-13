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Özgür Özel Manavgat baklavasında önce 'Allah belasını versin' sonra 'kumpas' dedi

Özgür Özel Manavgat baklavasında önce 'Allah belasını versin' sonra 'kumpas' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine "kumpas" dedi. Savcılık, işin aslını açıkladı. Ahmet Hakan, Özel'in Manavgat baklavasıyla sınavını yazdı.

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Otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiaları üzerine Manavgat Belediyesi'neaçılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor.

8 Temmuz’da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Gülsüm Özer dahil 19 kişi tutuklandı.

İlk operasyonda Tüter’in makamına giden polis, odasının bir köşede duran baklava kutusunu açmasını istemiş, görüntülerde kutudan 110 bin Euro çıktığı görülmüştü. Tüter, iki gün önce "etkin pişmanlık" kapsamında ifade vermişti.

Önceki gün Antalya’da konuşan CHP lideri Özel, “O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya yollamışlar, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar” dedi.

"Operasyon sürsün" diye serbest bırakılmış

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada Özel'in iddiasına yanıt verildi. Açıklamada, Tüter'in 30 Mayıs'ta 3 farklı eğlence mekânından "9 viski rüşveti" istediğinin tespit edildiği aktarıldı. Bu viskileri almak üzere şoförünün gittiği ve aracın polis ekipleri tarafından durdurularak arandığı belirtildi. Aramada dokuz adet viskinin tespit edildiği, "soruşturmanın gizliliği" açısından da tespitin ardından şoförün 'operasyon sürsün' diye salıverildiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MANAVGAT BAKLAVASIYLA SINAVI

Özel'in Manavgat Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin sert dönüşü kafaları karıştırdı. Özel'in şaşırtan açıklamaları yazar Ahmet Hakan'ın dikkatinden kaçmadı. Hakan, bugünkü yazısında Özel'in değişimini aktardı:

- İLK ÖNCE: Tatsız bir şey var gibi.

- ARDINDAN: İki muhakkik görevlendirdim.

- SONRA: Allah belasını versin o adamın.

- DAHA SONRA: Görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

-EN SONUNDA: Kumpas bu! Her şeyi polisler ayarladı.

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