Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e eleştiri: Yalnızlık paniği başladı, 3’lüyü 4’lü yapmaya çalışıyor

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili duruşmaların yayınlanması ve Manavgat'taki görüntü açıklamaları üzerinden Özel’in tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

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Baykal, Özgür Özel’in İBB yolsuzluk duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması yönündeki ısrarına dikkat çekerek, “Tamam hemen dendi, 3T diye isim bile koymuştu ama; duruşmalar keyiflerince kesilip biçilmezse rezillik gözler önüne serilir diye korktu, şimdi özel kanallar da yayımlasın diyor,” ifadeleriyle sürecin samimiyetsizliğine vurgu yaptı.

Manavgat’la ilgili kamuoyuna açıklanan görüntüler hakkında da eleştirilerde bulunan Baykal, söz konusu kayıtların içeriğinin ve süresinin belirsiz olduğunu söyledi. “32 saat mi, 36 mı? Belirsiz. Görüntü nerede, neyi aklıyor bilmiyoruz. Varlığını söylemesi bile çok,” diyerek, sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu.

Açıklamasında Özgür Özel’in yalnız kalma korkusuna kapıldığını ifade eden Baykal, “Elinden gelse CHP’yi de katıp 3’lüyü 4’lü yapacak,” diyerek, muhalefet bloğu içinde pozisyon arayışlarını fırsatçılık olarak nitelendirdi. Baykal, “Rotayı fırsatçılığa çevirip siyaset yapınca, kolay kazanımlar kolay kaybediliyor,” sözleriyle Özel’in siyasi stratejisini sert bir dille eleştirdi.