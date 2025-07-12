Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı! Orkun Kökçü kartal oldu

Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştığı Orkun Kökçü'ye kavuştu... Milli yıldızımız siyah-beyazlı taraftarların coşkulu karşılaması eşliğinde İstanbul'a indi.

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Beşiktaş, çok istediği Orkun Kökçü transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı. Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

ORKUN, BAŞKAN ADALI'YLA BİRLİKTE İSTANBUL'A İNDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Ve Beşiktaş'a imza için yola çıkan Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi...

Orkun siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılandı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Sosyal medyada organize olan siyah-beyazlılar, “Beşiktaş’ın çocuğu Orkun Kökçü” diyerek tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri ve imza sürecinin ardından takıma resmi olarak katılması bekleniyor.

Son olarak ise Beşiktaş Kulübü, 13 Temmuz Pazar günü Orkun Kökçü'ye Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.