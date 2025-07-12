Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'yü uğurlamaya gelen bir Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı'nın ayağını öptü. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Uzun süren pazarlıkların ardından Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı.

Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile birlikte Hollanda'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı

ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜLER

Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, Başkan Serdal Adalı'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın yanına giderek onu ayağından öptü. O an kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Adalı, sonrasında Orkun Kökçü ile taraftarları selamladı ve özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktılar.

İşte o görüntü: