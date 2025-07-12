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Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...

Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...

Bilim insanları, Mars’ın güney yüksek arazilerinde yaklaşık 16 bin km uzunluğunda eski nehir yatakları izine rastladı.

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Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış.Open University doktora öğrencisi Adam Losekoot ve ekibi, NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde eski nehir yataklarının izini tespit etti. İncelenen alanın, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir yüzeyi kapsadığı belirtildi.

Play VideAraştırmacılar, Mars’ın Noachis Terra (Nuh’un Toprakları) adlı bölgesinde, ‘fluvial sinuöz sırtlar’ olarak bilinen jeolojik yapıların izini sürdü. Bu yapılar, zamanla sertleşen ve çevresindeki daha yumuşak zemin aşındıkça yüzeye çıkan, antik nehir yataklarına ait tortul tabakalar.

Bazı buzul nehirleri birkaç yüz metre genişliğinde ve 3-4 kilometre uzunluğundayken, daha büyük yapılar yaklaşık 1,6 km daha geniş olabiliyor. MRO görüntülerinde, bazı nehirlerin kraterlerin içine girip buraları doldurduğu ve ardından krater duvarını aşarak akmaya devam ettiği gözlemlendi.

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