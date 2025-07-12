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Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor

Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan tarafından hediye edilen “Sultan” ve “Nil” adlı aslanların Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen üç yavrusuna isim aranıyor. Yavruların adları sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek. Üçüz doğumun nadir görüldüğünü belirten yetkililer, aslanlar için camla çevrili yeni bir yaşam alanı olan “Aslan Adası”nın da yapımına başlandığını açıkladı.

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen üç aslan yavrusuna isim aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen "Sultan" ve "Nil" isimli aslanların 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti: "Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz.

Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

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