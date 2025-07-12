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Özel hastanelerde SSK’lı hekim dönemi başlıyor

Özel hastanelerde SSK’lı hekim dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde görev yapan doktorların sosyal güvencelerini güçlendirecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni modelle hekimler SSK (4A) kapsamında çalışarak daha az primle erken emeklilik hakkı elde edecek, iş güvencesi ve tüm yasal haklardan yararlanabilecek.

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Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorların emeklilik sistemi ve sosyal haklarını yeniden şekillendirecek önemli bir düzenlemeyi gündeme aldı. SGK eski başmüfettişi İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, yeni yasal düzenleme ile birlikte birçok doktor artık vergi mükellefi olarak kendi adına fatura kesmek zorunda kalmayacak, böylece hem daha az prim ödeyerek emekliliğe hak kazanacak hem de iş güvencesine kavuşacak.

2015 yılında yapılan düzenleme

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında, 2015 yılında yapılan düzenleme ile özel hastanelerde çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı sayıldığını ve bu nedenle Bağ-Kur kapsamında çalışmaya zorlandığını hatırlatarak, bu uygulamanın özel sağlık kuruluşlarına vergi ve tazminat yükünden kaçınma fırsatı sunduğunu, buna karşılık hekimleri sosyal güvencesizlik ve iş güvencesi kaybı ile karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın Meclis gündemine getirdiği yeni yasa teklifine göre, tabip, diş tabibi ve uzman hekimlerin sadece iki sağlık kuruluşunda ve SSK (4A) kapsamında çalışmasına izin verilecek. Böylece sağlık hizmetlerinde fonksiyonel bütünlük ve ülke genelinde dengeli bir planlama sağlanması hedefleniyor. Yeni sistem, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hem de denetlenebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte Bağ-Kur sistemine tabi olan doktorların büyük kısmı SSK statüsüne geçerek daha az prim günüyle emeklilik hakkına sahip olacak. Özellikle EYT kapsamında bulunan, ancak 9000 gün prim şartını tamamlayamayan hekimler için bu düzenleme erken emeklilik yolunu açacak. Ayrıca doktorlar, İş Kanunu’ndan doğan yıllık izin, kıdem tazminatı, resmi tatil hakları gibi sosyal güvencelere de yeniden kavuşacak.

İsa Karakaş,

“Bu düzenleme hem sağlık sektöründe yıllardır süren sosyal güvenlik karmaşasını sona erdirecek hem de doktorların daha güvenceli bir çalışma hayatına geçmesini sağlayacak. Ayrıca, fatura kesen doktorların statüsüyle ilgili denetim sorunlarını da ortadan kaldıracak” değerlendirmesinde bulundu.

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