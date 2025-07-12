BM'den PKK’nın silah bırakma adımına destek:

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, PKK’nın silah bırakma sürecine dair açıklama yaptı. Dujarric, örgütün attığı ilk adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve kalıcı barış için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin ilk adımını olumlu bulduğunu açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, gelişmelerin dikkatle izlendiğini ve anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde atılan ilk adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşmanın hayata geçirilmesinin, en azından (terör örgütü PKK’nın silah bırakması) ilk adımının atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışa yönelik daha fazla adım atılmasını teşvik edeceğini umduklarını vurgulayan Dujarric, "İstenmesi halinde bu sürece her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmişti.