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İstanbul'da ekmeğe zam! Fırıncılar istedi, İTO'dan onay çıktı

İstanbul'da ekmeğe zam! Fırıncılar istedi, İTO'dan onay çıktı

İstanbul'da ekmek fiyatları değişti. İTO Meclisi'nde gündeme gelen tarifeye göre fırıncıların talebiyle 200 gram ekmeğin satış fiyatı değişti.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, İstanbul’da ekmek için yeni azami fiyat tarifesi teklifini temmuz ayı meclis toplantısında Oda Meclisi’ne sundu. Teklife göre İstanbul genelinde 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 75 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi.

Ekonomim'de yer alan habere göre son olarak geçen yıl aralık ayında 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Adalar ilçesi için ise belirlenen tarifeye yüzde 10 artış uygulanabilmesi önerildi. Yönetim Kurulu’nun 7 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan karar, Meclis gündemine taşınarak onaya sunuldu. Karar süreci tamamlandığında yeni tarife İstanbul’da resmi azami fiyat olarak uygulanacak. Adalar için öngörülen yüzde 10’luk artışla birlikte 200 gram ekmek fiyatı 16,5 TL’ye kadar çıkabilecek. İTO Meclisi’nin onayının ardından tarifelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor. İstanbul’da son dönemde artan maliyetler nedeniyle fırıncıların fiyat güncelleme talepleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Fiyat gramaj artarsa yükseltilebilir
Mecliste birçok fırında farklı uygulanan fiyatlar tartışmalara yol açtı. Tartışmalar üzerine kürsüye çıkan İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, azami fiyatın ekmekte uygulananabilecek üst fiyat sınırı olduğuna dikkat çekerek, “Firmalar bu fiyatın altında satabilir ama üstüne çıkamaz. Fiyat belirlenirken bir de diğer ayrıntı olarak kg fiyatı da veriliyor. Yani ekmeğin kg 75 TL ise 200 gram ekmek 15 TL. 240 gram ekmek ise 18 TL’den satabilir. Bu uygundur. Kara fırınlar 200 gramı yapmakta zorlanıyor. 200 gram ekmek sandviç görüntüsünde oluyor. Bu nedenle 240 gram ekmek yapılıyor ve bu da 18 TL’den satılabiliyor. Ekmek tebliğine uymak kaydı ile ekmek farklı gramajlarda üretilebilir. Gramaj farkı yoksa şikayet edebilirsiniz. İl Ticaret Müdürlüğü fiyat denetlemesi yapıyor” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de fırıncılar odasına bağlı işletmelerde ekmek fiyatına yine zam yapılmış ve fiyat İTO ile benzer şekilde uygulanmaya başlanmıştı.

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