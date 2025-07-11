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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG, PKK'nın bir türevidir, Özgür bir Kürdistan olmayacak

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG, PKK'nın bir türevidir, Özgür bir Kürdistan olmayacak

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının çok büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Barrack, "Özgür bir Kürdistan olmayacak. ABD'nin YPG'ye devlet kurma borcu yok." dedi.

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Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silahlarını bırakmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi.

'ABD'NİN YPG'YE DEVLET KURMA BORCU YOK'

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, New York’ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının çok büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Barrack, "PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme. PKK/YPG’ye bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. ABD'nin YPG'ye devlet kurma borcu yok." dedi.

'TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜNYANIN EN İYİSİ'

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları sonrası Türkiye'nin savunma sanayiinde dünyaya damga vuran yükselişine övgüler dizen Barrack, "Yaptırımlar (CAATSA) başladığında, Türkiye çok akıllı bir topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye’nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları, TB2’ler, Ukrayna savaşında kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR KÜRDİSTAN OLMAYACAK'

PKK'nın silah bırakmasının ardından terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasına ilişkin de konuşan Barrack, "Özgür bir Kürdistan olmayacak. Ayrı bir SDG devleti olmayacak. Sadece Suriye var. SDG YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir." şeklinde konuştu.

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