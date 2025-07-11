Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı! Baklava iddiası...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Antalya'daki mitingdeki iddiaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin bir ay önce polis tarafından yakalandığını, ellerinde 32 dakikalık görüntü olduğunu ve olayın adım adım kurgulandığını iddia eden Özel, "Polis geliyor, 'Aç kutuyu' diyor açıyor, eli de titremiyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış, kaçak içkiden ve şüpheli paketten, yüzde 99 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay eğitmişler, oraya göndermişler. Baklava kutusunu 1 aydır planlamışlar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar!" dedi.

Özel, "İnceledik, gördük ki baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, bir ay salmışlar, kumpası kurmuşlar!" açıklaması yaptı.