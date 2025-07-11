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Bakan Fidan'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

Bakan Fidan'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK üyesi bir grubun silahlarını imha etmesine yönelik, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.

Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

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