İmamoğlu'nun yargılandığı 'ihale davası' ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleye ilişkin yargılandığı davanın duruşması, savcılık dosyasının beklenmesi nedeniyle 24 Ekim’e ertelendi. İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar beklentisi oluşmasına rağmen duruşma 24 Ekim’e ertelendi. 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun dosyası savcılık incelemesinde olduğu için esasa ilişkin mütalaa sunulamadı.

Dava sonunda açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Mücadele ve direnme devam edecek. Bu topraklara adaleti ve demokrasiyi mutlaka getireceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin görülen davanın bir önceki duruşmasında savcı, mütalaa vermek için dosyanın aslının, incelenmek üzere gönderildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşünün beklenmesini talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilmesinin ardından esasa ilişkin mütalaanın açıklanması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollanmasına hükmetmişti.

Davada bugün karar çıkabileceği söylense de duruşma bir kez daha ertelendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor