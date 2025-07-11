Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Terörsüz Türkiye' süreci telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.
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