PKK'nın silah bırakma görüntüleri yayınlandı! PKK'lılar silahlarını ateşe böyle attı
TÜRKİYE bugün tarihi bir gün yaşıyor. Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında bugün PKK silah bıraktı. Silah bırakma merasimi Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı. Saat 11.15'te mağarada silahlar imha edildi ve tören 11.30'da bitti. Silah bırakma görüntüleri medyaya servis edildi.
Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı. Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin ilk tören saat 11.15'te gerçekleşti. Yaklaşık 15 dakika süren silah bırakma töreni 11.30'da tamamlandı. Silah bırakma anının görüntüleri medyaya servis edildi. İşte gelen görüntüler ve törende olanlar...
Tören, Süleymaniye’ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı
Silahlar yakıldı, bu açıklama yapıldı
Casene mağarasında yapılan törende 30 kadar terörist silahlarını teslim etti. Silahlar mağarada yakılarak imha edildi. Törenden sonra PKK tarafından özetle şu açıklama yapıldı:
-Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.