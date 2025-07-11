3.5 ayda 18 kilo kaybetti! Anjiyo yapılan Murat Çalık cezaevine gönderildi

Dün anjiyo yapılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden Buca Cezaevi'ne gönderildi. Doktorları, Çalık'ın değerlerinin sınırda ve durumunun riskli olduğunu belirtti.

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İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan, iki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden, dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için adli tıp raporu beklenirken elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü.

Sözcü'ye konuşan doktorları, Çalık'ın kanserinin nüksetme ihtimalinin yüksek, değerlerinin sınırda ve durumunun riskli olduğunu belirtti.

Çalık sağlık durumu gerekçesiyle tahliyesine ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor.