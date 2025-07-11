Devlet Bahçeli’den Buldan’a teşekkür telefonu

MHP lideri Bahçeli, PKK’nın silahlarını yakması sonrası Buldan’ı aradı. Bahçeli, Buldan’a yaptığı telefon görüşmesinde “DEM Partisi olarak bu süreçteki emeğiniz çok değerli” ifadelerini kullanarak başarı dileklerini iletti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de silahlarını yakması üzerine Demokratik Modernite (DEM) Partisi heyetinde yer alan Pervin Buldan’ı telefonla arayarak sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bahçeli, Buldan’a yaptığı telefon görüşmesinde “DEM Partisi olarak bu süreçteki emeğiniz çok değerli” ifadelerini kullanarak başarı dileklerini iletti. PKK’nın silah bırakma adımı, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerleyişinin önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.