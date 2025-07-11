BIST 10.278
DOLAR 40,17
EURO 47,04
ALTIN 4.326,37
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli’den Buldan’a teşekkür telefonu

Devlet Bahçeli’den Buldan’a teşekkür telefonu

MHP lideri Bahçeli, PKK’nın silahlarını yakması sonrası Buldan’ı aradı. Bahçeli, Buldan’a yaptığı telefon görüşmesinde “DEM Partisi olarak bu süreçteki emeğiniz çok değerli” ifadelerini kullanarak başarı dileklerini iletti.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de silahlarını yakması üzerine Demokratik Modernite (DEM) Partisi heyetinde yer alan Pervin Buldan’ı telefonla arayarak sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bahçeli, Buldan’a yaptığı telefon görüşmesinde “DEM Partisi olarak bu süreçteki emeğiniz çok değerli” ifadelerini kullanarak başarı dileklerini iletti. PKK’nın silah bırakma adımı, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerleyişinin önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lunaparktaki eğlence sonrası baba ve oğlunun başına gelenler çok acı!
Lunaparktaki eğlence sonrası baba ve oğlunun başına gelenler çok acı!
Yanan 32 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi
Yanan 32 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi
AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı açıklaması
Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı açıklaması
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük silah demişti ama mevzu başka
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük silah demişti ama mevzu başka
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu ve Altaylı'yı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu ve Altaylı'yı ziyaret etti
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılması davasında istenen cezalar belli oldu
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılması davasında istenen cezalar belli oldu
AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir
AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir
LGS'den 500 tam puan aldı işin sırrını açıkladı! Bakın ne yapmış
LGS'den 500 tam puan aldı işin sırrını açıkladı! Bakın ne yapmış
Devlet Bahçeli'den PKK'lı grubun silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
Devlet Bahçeli'den PKK'lı grubun silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım
Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı