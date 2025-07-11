Yanan 32 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

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Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, ülkede yaşanan orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, "Pleiades", "Spot 7", "Sentinel-2" ve "Landsat 8&9" uydularından sağlanan görüntülerden incelendi.

İnceleme sonucunda yangınların en çok İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde etkili olduğu belirlendi.

Yangınlardan yaklaşık olarak Çeşme'de 95, Seferihisar'da 85, Ödemiş'te 25 ve Hatay'da 28 kilometrekare alan etkilendi.

İTÜ UHUZAM, çalışma yaptığı yerlerde, yaklaşık 32 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını tespit etti.

Merkezin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Türkiye'de 2021 yılında büyük yangınlar yaşandığını belirterek, "Şimdi de İzmir Seferihisar, Çeşme başta olmak üzere ülkemizde yine yangınlar görülmektedir." dedi.

Yangınlar olmadan önce yangın riskinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine değinen Prof. Dr. Musaoğlu, "Bu konuda farklı kurum ve kuruluşların çalışmaları da bulunmaktadır. İTÜ UHUZAM olarak, hem açık erişimli uydu görüntüleri hem de istasyonumuza indirdiğimiz yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinden bilgi üretiyor, analizler için gerekli diğer parametrelerle birlikte afet riskinin belirlenmesi, afet yönetimi ve afet sonrası iyileştirme konularında çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yer yüzeyi sıcaklığı 50 derece

Prof. Dr. Musaoğlu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki son yangınlarda en çok İzmir ve çevresinin etkilendiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız ön çalışmalar sonucunda, Çeşme Yarımadası'nda yaklaşık 95 kilometrekare, Seferihisar çevresinde yaklaşık 85 kilometrekare, Ödemiş'te de yaklaşık 25 kilometrekare alanın yangından etkilendiğini tespit ettik. Ayrıca Hatay'da da benzer şekilde 28 kilometrekare alan yangından etkilenmiştir. 6 Temmuz 2025 tarihli termal uydu görüntüsünden yer yüzeyi sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıktığını tespit ettik. Ayrıca yangınlarda yaklaşık 32 bin futbol sahası kadar bir alan etkilendi."