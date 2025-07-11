BIST 10.400
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.309,38
HABER /  GÜNCEL

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılması davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılması davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla yargılanan 4 emniyet mensubundan 3'ü hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 5'er yıla kadar, sanık Serkan Dinçer hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Abone ol

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Dinçer'e söz verdi. Serkan Dinçer, dosyada tanık olarak yer alan Ayşe S'yi tanımadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Beyanın ardından esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Çelik, Öner ve Demircan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan beraat talep etti. Bu talebe gerekçe olarak, söz konusu suçun Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmiş olması gösterildi.

Cumhuriyet savcısı, bu üç sanık hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ayrı ayrı 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca, tutuklu sanık Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma 10 Eylül'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir
AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir
LGS'den 500 tam puan aldı işin sırrını açıkladı! Bakın ne yapmış
LGS'den 500 tam puan aldı işin sırrını açıkladı! Bakın ne yapmış
Devlet Bahçeli'den PKK'lı grubun silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
Devlet Bahçeli'den PKK'lı grubun silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım
Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...
Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı