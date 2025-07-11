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AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor

AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor

AK Parti'nin geleneksel Kızılcahamam kampının 32'ncisi bugün başlıyor. Gözler, yarın açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Erdoğan’ın, Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32’ncisi bugün başlıyor. Üç gün sürecek kamp programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı açılış konuşması merakla bekleniyor. Erdoğan’ın, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli mesajlar vermesi ve terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki yansımalarıyla ilgili yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Bu yıl “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla düzenlenecek kamp, pazar gününe kadar devam edecek. Programa milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve parti kurulları katılacak. Kampta iç ve dış gelişmelerle birlikte güncel siyasi başlıklar değerlendirilecek; bazı bakanlar ve parti yöneticileri de sunumlar gerçekleştirecek.

Kamp süresince, AK Parti’nin seçimsiz geçecek üç yıllık döneme ilişkin yol haritası ele alınacak. Sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak ve teşkilat içi koordinasyon konuşulacak.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kampın yoğun içerikli olacağını belirterek, bakanların branşlarına göre salonlara ayrılacağını ve katılımcılarla birebir istişarelerde bulunacağını açıkladı. Bu uygulamanın daha etkili bir soru-cevap ortamı sağlayacağı ifade edildi.

İnan ayrıca, kamp sürecinin daha verimli geçmesi amacıyla yeni bir mobil uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Katılımcılar, telefonlarına indirecekleri bu uygulama sayesinde kamp takvimi, salon haritaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı gibi bilgilere anlık olarak ulaşabilecek.

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