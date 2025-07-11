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5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü gelecek

5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirmesi kapsamında yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler getireceklerini bildirdi.

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Uraloğlu, AA muhabirine, ülkenin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacak 39 eylemden oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eylem planı kapsamında lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının işletme, yapım ve yönetim modellerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat hazırlıklarının tamamlanacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin yatırım ortamının güçlendirilmesi için yapay zekadan bilişime, lojistikten ve iletişim altyapısına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, eylem planına, kendi alanlarında yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini belirterek, "Bu kapsamda, fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapılmasının ve fiber altyapının ticari olarak yaygınlaşmasının zor olduğu bölgelere yönelik finansal destekleme modeli oluşturulması için çalışmalar yapacağız. Pasif altyapı kurulumunun kolaylaştırılması, geçiş hakkı izinlerine ilişkin ödenecek bedellerin azaltılması ve tekdüze hale getirilmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu'na ilişkin değişiklik TBMM'ye sunulacak. Böylece fiber altyapılara ilişkin çalışmaların tamamlanmasına katkı vereceğiz." diye konuştu.

"5G'ye ilişkin strateji ve politika kararı alınacak"

YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nın, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığına işaret eden Uraloğlu, planda 5G teknolojisine ilişkin eylemlerin de öne çıktığına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, 5G yetkilendirmesine yönelik olarak kamu kurumları ve özel sektörün görüşlerinin alınacağını, çalışmaların da koordineli şekilde yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"İşletmecilere tahsis edilecek frekans bantları ve asgari değerleri, ihale zamanı, yetkilendirme süresi ile kapsama yükümlülükleri gibi hususlar belirlenecek. 5G yetkilendirmesi kapsamında üretici firmaların yerli üretim kapasiteleri de dikkate alınarak yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler tespit edilecek. Bakanlıkça, 5G yetkilendirme çalışmalarının yapılması, yerli ve milli ürün kullanımına ilişkin yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin strateji ve politika kararı alınacak."

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