Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, "Moskova'nın Ukrayna'ya verdiği zarara karşılık 500 milyar euro ödemesi gerektiği” yönündeki sözlerine Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, 1918-1922 yılları arasındaki Batı müdahalesinden başlayarak Rusya'ya kimin ne kadar borcu olduğunun hesaplanmasını önerdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 1918'den bu yana Rusya'ya kimin ne kadar borcu olduğunun hesaplanmasını önerdi.

Zaharova, "Düşünüyorum da, belki de kimin ne kadar borcu olduğunu bizim de hesaplamamızın zamanı gelmiştir. Batı'nın 1918-1922 müdahalesi ile başlayabiliriz” diyerek, Avrupa'nın kurtarılması ve yeniden inşası için tazminat da dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı için bir denge kurulması gerektiğini önerdi.

Zaharova ayrıca SSCB'nin çöküşünün ‘ucuza mal olmadığını’ belirterek, Batılı yetkililerin uzun zamandır bu işte parmakları olduğunu kabul ettiklerini, dolayısıyla ‘hesap makinesini çıkarmak’ için her türlü neden olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti.

Bu arada, Merz biraz harcama yapma inisiyatifi alabilir. Örneğin Dresden Galerisi'ndeki başyapıtların Sovyet uzmanlar tarafından restorasyonu için ödeme yapabilir.