BtcTurk, ABD borsalarına komisyonsuz erişim imkanı sundu

BtcTurk, yatırımcılarına ABD borsalarında komisyonsuz işlem yapma olanağı tanıyan yeni hizmetini devreye aldı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Hisse kullanıcıları, Apple, Tesla, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hisse senetlerine komisyon ödemeden yatırım yapabiliyor. Platform, hem Borsa İstanbul hem de ABD borsalarına tek ekran üzerinden erişim imkanı sunuyor.

Kullanıcılar, tüm yatırım işlemlerini sade ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kripto varlıklar ile hisse senetlerini aynı ekran üzerinden takip etme imkanı da bulunuyor.

BtcTurk Hisse üzerinden saniyeler içinde hisse alım-satımı yapılabiliyor. Canlı müşteri desteğinin de sağlandığı platformda, 7 gün 24 saat para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

BtcTurk Hisse, düşük işlem maliyetleriyle yatırım yapma olanağı sunarak küresel piyasalara sade ve güvenilir bir erişim sağlıyor.