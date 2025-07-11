Özel okulda tacizsi öğretmen skandalı! Sonunuz Narin gibi olur deyip...

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sınıf öğretmeni M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur çocuklar, psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

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Kocaeli'deki bir özel okulda 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sınıf öğretmeni M.A. hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen mağdur çocuklar, durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A. tarafından 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit edildiklerini söyledi. Tanık olarak dinlenen okuldaki bir öğretmen ise M.A.'nın kendisine de temasta bulunduğu, yüzme dersleri sırasında duş alan kız öğrencileri izlerken gördüğünü söyledi. Tutuklu sanık M.A. hakkındaki suçlamaları reddetti.

'Sonunuz Narin gibi olur

Olayla ilgili dinlenen mağdur anne ve babalar, çocuklarının M.A. tarafından taciz edildiğini, bu durumu çocuklarından öğrendiklerini ve çocukların, M.A. tarafından kimseye anlatmamaları yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Çocuklar, M.A.'nın sınıftaki diğer öğrencileri bahçeye çıkartarak kendileriyle tek tek yalnız kaldığını, kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatıp perdeyi çektiğini anlattı. Ayrıca, çocuklardan bazıları ise durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A.'nın kendilerini 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit ettiğini ifade etti.

Kız öğrencilerle sınıfta çok samimi ve yakın...

Tanık olarak dinlenen okuldaki öğretmen İ.M., "Bana da temaslı davranıp uygunsuz espriler yapınca kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Şakalarının içeriği oldukça rahatsız ediciydi. Ayrıca, kız öğrencilerle sınıfta çok samimi ve yakın bir ilişki içindeydi." dedi.

Sanığın yüzme derslerinde duş alan kız öğrencileri izlediğini fark ettiğini belirten İ.M, "Havuza girerken çocuklara yönelik bakışları beni rahatsız ediyordu. Tüm bunları okul idaresine bildirmeme rağmen, herhangi bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddediyorum

22 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan öğretmen M.A., duruşmadaki savunmasında, "Öğrencilerime hiçbir şekilde temas etmedim, dokunmadım. Annelerinin isteği doğrultusunda görüştüm. Anneleri beni sürekli arayarak çocuklarının sorunlarından bahsediyordu. Bahsedilen iddiaları hiçbir zaman gerçekleştirmedim. Temasım hiçbir zaman olmadı. Sınıfta öğrenciler ile yardım istediklerinden dolayı yalnız kaldım. Suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanık dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Kocaeli'de bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan M.A., iddiaya göre 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın, "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A. 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.A'nın 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.