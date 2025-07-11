BIST 10.331
DOLAR 40,16
EURO 46,97
ALTIN 4.306,22
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

5 üniversiteye rektör atandı atama kararları Resmi Gazete'de

5 üniversiteye rektör atandı atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta böceklerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı olanlar oldu
Esenyurt'ta böceklerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı olanlar oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 8 maç oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 8 maç oynandı
Trump komşusu Kanada'yı da boş geçmedi 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Trump komşusu Kanada'yı da boş geçmedi 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı
6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak! O araçlara el konulacak
6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak! O araçlara el konulacak
Temmuz 2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu
Temmuz 2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu
Özgür Özel Adana mitinginde Zeydan Karalar'ın eşini çıkardı! Bu kadının kocası mı...
Özgür Özel Adana mitinginde Zeydan Karalar'ın eşini çıkardı! Bu kadının kocası mı...
Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Wong görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Wong görüştü
Barış Yarkadaş’tan Babacan’a sert tepki: Bu söz saçmalığın daniskası
Barış Yarkadaş’tan Babacan’a sert tepki: Bu söz saçmalığın daniskası
Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!
Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!
Cüneyt Özdemir'den çarpıcı İmamoğlu yorumu: Aday olduğu için değil...
Cüneyt Özdemir'den çarpıcı İmamoğlu yorumu: Aday olduğu için değil...
Fahrettin Altun: 7 yıllık süre zarfında ailemi çok ihmal ettim
Fahrettin Altun: 7 yıllık süre zarfında ailemi çok ihmal ettim