Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!

Orhan Gencebay, Sarıyer'de bulunan dükkânının kirasını ödemediği iddiasıyla işletmeciyle mahkemelik oldu.

Abone ol

Şarkıcı Orhan Gencebay’ın, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı Mahallesi’nde restoran olarak kullanılan dükkânıyla ilgili kira krizi çıktı.

İddiaya göre; işletmeci, 8 bin liralık kirayı üst üste ödemedi. Bunun üzerine Gencebay, kiracısına ihtarname çekti.

Sabah'ın aktardığına göre; ödemenin yine yapılmaması üzerine Orhan Gencebay, mahkemeye başvurarak tahliye davası açtı. Gencebay, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede; kiracısının uyarıları dikkate almadığını, mağdur edildiğini ve bu nedenle dükkânının tahliye edilmesini talep etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yerel mahkeme, Gencebay'ı haklı buldu ve kiracının dükkânı tahliye etmesine karar verdi. Ancak işletmeci, tahliye kararının ağır olduğunu ve kirasını zamanında ödediğini iddia ederek, karara itiraz etti ve dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, işletmecinin talebini yerinde görerek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderdi.

KAYNAK: SABAH