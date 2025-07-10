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Metin Külünk: Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “aile şirketi modeliyle” yönettiğini öne sürerek, kamu kaynaklarının kişisel siyasi hedefler için kullanıldığını iddia etti. Külünk ayrıca İmamoğlu’nun bir “FETÖ projesi” olduğunu ve bu sürecin Erdoğan’a karşı bir intikam girişimi olduğunu ileri sürdü.

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AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “aile şirketi modeliyle” yönettiğini iddia eden Külünk, kamu kaynaklarının kişisel bir siyasi kariyer için kullanıldığını öne sürdü. “Bu şehrin kaynakları, bir cumhurbaşkanlığı yürüyüşü için ekonomik güce dönüştürülüyor” diyen Külünk, söz konusu iddiaların mahkemede açık şekilde tartışılması gerektiğini savundu.

Külünk, İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ortaya çıkan delillerin "sayfalarca ifade ve itiraf içerdiğini" belirtirken, kamuoyunun bu süreci şeffaf şekilde izlemesinin önemli olduğunu vurguladı. Hem Devlet Bahçeli’nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, davaların kamuya açık yürütülmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Külünk, “Toplum önünde bu delillere dayanabilecekler mi, göreceğiz” dedi.

'EKREM İMAMOĞLU BİR FETÖ PROJESİDİR'

Metin Külünk ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun bir FETÖ projesi olduğunu söyleyerek, "Birileri için de Sayın Erdoğan'dan bireysel siyasal intikam alma projesidir" ifadelerini kullandı.

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