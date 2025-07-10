CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 8 Eylül’den 15 Eylül tarihine alındı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla açılan dava, siyasi partiler kanununa muhalefet suçlamasıyla devam ediyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMADI

Parti içinde uzun süredir tartışmalara yol açan dava, CHP’nin eski ve yeni yönetimini karşı karşıya getirmişti.

Dava kapsamında mahkemeden beklenen 'mutlak butlan' kararı çıkmazken, davanın dördüncü celsesi, 8 Eylül'e ertelenmişti.

15 EYLÜL'E ERTELENDİ

Ancak dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesi, 15 Eylül tarihine ertelendi.

Eğer bu davanın bu celsesinde mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına geçecek.

İKİNCİ GÖREVSİZLİK KARARI

Dava sürecinde, bir önemli gelişme de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, 1 Temmuz günü Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

CHP kurultay davasında mahkeme, 4 Temmuz tarihinde tekrar görevsizlik kararı verdi.

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez dosyayı ağır cezaya değil, bölge mahkemesine gönderdi.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti.