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Demirtaş’ın avukatları tahliye için mahkemeye gidiyor

Demirtaş’ın avukatları tahliye için mahkemeye gidiyor

AİHM'in üçüncü ihlal kararının ardından, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları için avukatları yarın tahliye başvurusu yapacak.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, avukatlar harekete geçti. Demirtaş’ın yanı sıra, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimler için yarın (11 Temmuz Cuma) tahliye talebinde bulunulacak.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla, Selahattin Demirtaş’a yönelik yargılamada hak ihlali olduğunu bir kez daha tespit etti. Bu, AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği üçüncü hak ihlali kararı olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, tutukluluğun yeterli gerekçeye dayandırılmadığını, ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini bildirdi.

AİHM’in bu kararının ardından Demirtaş ve diğer Kobani davası tutuklularının avukatları yargı sürecine ilişkin yeni adımlar atma kararı aldı.

Medyascope muhabiri Ferit Aslan’ın aktardığına göre, Selahattin Demirtaş’ın avukatları, 11 Temmuz Cuma günü öncelikle karar veren ilk derece mahkemesine başvurarak tahliye talebinde bulunacak.

Tahliye başvurusunun ardından avukatlar, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, AİHM’in verdiği karar doğrultusunda mahkûmiyetin dayandığı delillerin geçersizliğini gerekçe gösterecek ve beraat talebinde bulunacak.

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