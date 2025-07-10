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Ferdi Tayfur'un kızından mahkeme sonrası isyan! "Çocuklarımızın rızkını hiç ettiler"

Ferdi Tayfur'un kızından mahkeme sonrası isyan! "Çocuklarımızın rızkını hiç ettiler"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un davası bugün görüldü. Davanın uzatılmasına karar verilince Tuğçe Tayfur ölmüş babasına "Muhattap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım çok kırgınım" diyerek sitem etti

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2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un dargın olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tuğçe Tayfur bu kez ölmüş babasına haykırmasıyla gündeme geldi. Söyledikleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BABASIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapatmıştı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu. Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları basında sık sık yer almıştı.

Ferdi Tayfur'un kızından mahkeme sonrası isyan! "Çocuklarımızın rızkını hiç ettiler" - Resim: 0

"BEN SİZE NE DERT OLMUŞUM"

Tayfur'un davası bugün görüldü. Davanın uzatılmasına karar verilince Tayfur sosyal medyadan babasına seslendi ve adeta ateş püskürdü şunları yazdı:

--Davayı uzatmak için bugün yine ellerinden geleni yaptılar. Özellikle bu fotoğrafla paylaşıyorum ki çocuklarımızın rızkını nasıl hiç ettiler unutmayalım. Benim adım benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet. Allah var gam yok." 

-Yazıp yazıp siliyorum baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhattap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni.
-Kırgınım çok kırgınım ama seni de çok özledim dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sende o benim kızım diyebilseydin yanındakilere keşke." 

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