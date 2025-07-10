PKK'nın cuma günü yapacağı silah bırakma törenine 4 otobüs gitti

11 Temmuz 2025 cuma günü terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dönülecek. PKK Kandil Dağı eteğinde belirlenen bir noktada silah bırakacak. Görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması beklenirken, "güvenlik" nedeniyle silah bırakma alanına gazeteciler alınmayacak. Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine dört otobüsle hareket etti.

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Terör örgütü PKK yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak. Silah bırakma alanının tam lokasyonu bölgedeki gazetecilerin verdiği bilgilere göre gizli tutuluyor. Kandil Dağı'na yakın bir noktada yapılacak olan silah bırakma töreni ekranlardan canlı verilecek, ancak gazeteciler alınmayacak.

Diyarbakır'dan 4 otobüs gitti

DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri davet etti ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiğini açıkladı. Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine dört otobüsle hareket etti.

Ekranlardan izletilecek

Silah bırakma iki ayrı alandan izlenecek. Terör örgütü üyelerinin silah bırakacağı ilk alana izlenim yazacak az sayıda gözlemci alınacak ve Bu davetlilerin telefon ve diğer teknik malzemeleri, güvenlik gerekçesiyle alana alınmayacak. Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda silah bırakmayı izleyebilecek.