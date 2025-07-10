Yarın PKK silah bırakacak? Murat Karayılan ne olacak kimler Türkiye'ye dönecek

TÜRKİYE 11 Temmuz 2025 cuma günü tarihi bir döneme adım atacak. Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında yarın PKK silah bırakacak. Silah bırakma merasimi için gazeteciler Irak'ın Süleymaniye iline akın etti. Silah bırakma töreni Kandil Dağı'na yakın bir noktada olacak ama adresi provakasyon olur endişesi ile sır gibi saklanıyor. Silah bırakanlar Irak içinde kalabileceği gibi suç kaydı yoksa Türkiye'ye dönebilecek. Murat Karayılan ve Cemil Bayık ise...

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yarın tarihi anların yaşanması bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakacağı Süleymaniye'ye medya mensupları akın etti. Ekol TV'den Cem Tekeli, silah bırakma töreninin yapılacağı noktanın Kandil Dağı'na yakın bir yer olduğunu söyledi.Yarın yapılacak törende 20-30 kişilik bir grubun silah bırakması bekleniyor. PKK’lı grubun hafif silahlarını bırakacağı düşünülüyor. Grupta bir de PKK'lı üst düzey yönetici olacak ama ismi açıklanmış değil.

SİLAH BIRAKAN PKK'LILAR TÜRKİYE'YE Mİ GELECEK? Silah bırakan PKK'lılar isterlerse Irak içinde kalabilecek ancak bundan böyle örgütsel faaliyet yürütmeyecek. Türkiye'de suç kaydı olmayan, Irak'ın kuzeyinde terör saldırısına katılmadığı tespit edilen örgüt üyeleri Türkiye'ye dönebilecek. İsteyen örgüt üyesi de Suriye'ye gidebilecek. MURAT KARAYILAN NE OLACAK?

Sayıları 30 ila 40 arasında değişen ve içlerinde Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu gibi isimlerin bulunduğu PKK/KCK üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye dönmesi söz konusu olmayacak.

Yarın gerçekleşecek silah bırakma törenine ilişkin Kuzey Irak'ta bulunan Cem Tekeli şu bilgileri paylaştı:

-Herhangi bir güvenlik zafiyeti olmasın, gelen grup kısa bir sürede bir provokasyona uğramadan gelebilsin diye Kandil Dağı’na yakın bir nokta olan Raniye bölgesi seçildi. Bilgiler sır gibi saklanıyor; törenin konumu, yeri, zamanı bilinmiyordu.

PKK'nın Kandil Dağı eteklerinde bir noktada yapılacak olan silah bırakma törenine, Murat Karayılan gibi örgüt yöneticilerinin katılım yapıp, yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Medya ekrandan izleyecek canlı göremeyecek

-Yarın gazeteciler Raniye’nin hemen aşağısında kalan Dokan’da bir otelin önünde toplanacak. 8 ile 9 arasında orada olacağız. Ardından Kürt Bölgesel Yönetimi’nin araçlarıyla bir alana götürüleceğiz. Bu alan törenin yapılacağı yerin çok yakınında olacak. Bir ekrandan biz törenin bir kısmını izleyebileceğiz.

Silah bırakan PKK'lılarla konuşulamayacak

-Görüntüler basın mensuplarına dağıtılacak. Küçük bir davetli grubunun bu töreni izlemesi bekleniyor. Kesinlikle gelen PKK'lı grupla herhangi bir röportaj yapılmayacak, soru sorulmayacak.

Yarın yapılacak törende 20-30 kişilik bir grubun silah bırakması bekleniyor. PKK’lı grubun hafif silahlarını bırakacağı düşünülüyor. Tabi bu sembolik bir adım.

Başka güçler devreye girmesin diye...

-Başka güçlerin devreye girebileceği; bundan huzursuz olan ülkelerin PKK içinde bazı gruplarının olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu süreci başlatıp devam ettirmek açısından yarın çok ama çok önemli olacak. Bu süreci hiçbir şekilde şansa bırakmamak için her adım planlanıyor ve hiçbir şey terör örgütünün inisiyatifine bırakılmıyor.