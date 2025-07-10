Dün yaşanan aşırı sıcak hava hiç normal değildi! Meğer 55 en sıcağı 65 yılın da...

SON 65 YILIN EN AZ YAĞIŞI

Sadece aşırı sıcaklar değil, yağış konusunda da Türkiye bu yıl sıkıntıda. Çevre Bakanlığı ölçümlerine göre Marmara bölgesi son 65 yılın en düşük yağışını aldı. İç Anadolu bölgesi de kuraklık alarmı veriyor zira bölgeye son 25 yılın en düşük yağışı düştü.