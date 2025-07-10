Dün yaşanan aşırı sıcak hava hiç normal değildi! Meğer 55 en sıcağı 65 yılın da...
TÜRKİYE dün mevsim normallerinin 6-8 derece üstüne çıkan aşırı sıcakla kavruldu. Termometreleri kızartan aşırı sıcak Çarşamba günü yeni rekorlar kırdırdı. Çevre ve Şehircilik bakanlığı ölçülen sıcaklıkları analiz edip yayınladı. Türkiye son 55 yılın en sıcak yaz aylarından birini yaşıyor. Sadece bu da değil, yağış anlamında ise Marmara bölgesi son 65 yılın en az yağışını almış. İşte veriler.
TÜRKİYE dün aşırı sıcakla kavurucu bir gün yaşadı. İstanbul dahil bir çok ilde sıcaklık rekorları kırıldı. İstanbul'da 36 derecenin üstüne çıkan sıcaklık, beton etkisiyle birlikte çok daha fazla hissedildi.
Son 55 yılın rekoru
Aşırı sıcak hava dalgası tüm yurdu etkiledi. Bir çok ilde termometreler kırmızıya geçti. Verilere bakılacak olursa bu yıl Türkiye için aşırı sıcaklar zorlayıcı olacak. Çevre Bakanlığı'nın raporuna göre son 55 yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bakanlık rakamları yayınladı.
SON 65 YILIN EN AZ YAĞIŞI
Sadece aşırı sıcaklar değil, yağış konusunda da Türkiye bu yıl sıkıntıda. Çevre Bakanlığı ölçümlerine göre Marmara bölgesi son 65 yılın en düşük yağışını aldı. İç Anadolu bölgesi de kuraklık alarmı veriyor zira bölgeye son 25 yılın en düşük yağışı düştü.
Sıcaklıklarda 55 yılın rekoru
Türkiye’de 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı bu haziranda 23.0 derece olarak ölçüldü. 2025 yılı Haziran ayı, son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik Veri Tabanı kayıtlarına göre; 26-29 Haziran arasında bazı merkezlerde (iklim değerlendirmesinin yapıldığı istasyonlar içerisinde 4 istasyon) tüm zamanların en yüksek haziran ayı sıcaklık değerleri kaydedildi.