BIST 10.351
DOLAR 40,06
EURO 47,14
ALTIN 4.286,63
HABER /  SPOR

Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi

Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi

İtalyan ekibi Milan'a transfer olması beklenen 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncu Luka Modric'in, İspanyol ekibi Real Madrid'deki kariyeri sona erdi.

Abone ol

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de son maçına çıkan Modric, İspanyol kulübüne veda etti.

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel gözaltılar sonrasında kalan belediye başkanları ile toplandı
Özgür Özel gözaltılar sonrasında kalan belediye başkanları ile toplandı
PEN Pinter ödülü Sudanlı Müslüman yazar Leila Aboulela'ya
PEN Pinter ödülü Sudanlı Müslüman yazar Leila Aboulela'ya
Allianz Türkiye müşteri deneyiminde en iyi 10 marka arasına girdi
Allianz Türkiye müşteri deneyiminde en iyi 10 marka arasına girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır
MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...
Hayatını kaybeden şarkıcı Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay neden öldü?
Hayatını kaybeden şarkıcı Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay neden öldü?
Billal Erdoğan'dan TÜGVA kampında gençlere destek
Billal Erdoğan'dan TÜGVA kampında gençlere destek
Seyir halindeyken direksiyonda kertenkeleyi gören kadın sürücü şoka girdi
Seyir halindeyken direksiyonda kertenkeleyi gören kadın sürücü şoka girdi
CHP milletvekillerinden ortak açıklama: Teslim olmayacağız
CHP milletvekillerinden ortak açıklama: Teslim olmayacağız
İsrail Gazze'de yine katliam yaptı! Bu sabahki saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de yine katliam yaptı! Bu sabahki saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti
Turkcell, 3'üncü güneş enerjisi santralini Van'da devreye aldı
Turkcell, 3'üncü güneş enerjisi santralini Van'da devreye aldı
Kabinede revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler
Kabinede revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler