Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...

12 Temmuz 2025 cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tarihi' bir açıklama yapacağı duyuruldu. Haberi veren dün akşam canlı yayında açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Peki Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Herkesin aklındaki terörsüz Türkiye süreciydi ama Cem Küçük bambaşka bir iddiada bulundu. Türkiye büyük bir silah icat etmiş olabilirmiş.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi. Bu açıklama ile birlikte Cumartesi günü açıklanacak olan 'tarihi' mesaj merak konusu oldu.

Cem Küçük: İki ihtimal var biri silah olabilir

Ömer Çelik'in açıklaması sonrasında ilk akla gelen 'tarihi' açıklamanın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olacağı yönünde oldu. Ancak Cem Küçük akıllara farklı bir şey düşürdü. Küçük'ün dediğine göre cumartesi günü Erdoğan, Türkiye'nin icadı olan büyük bir silahı da duyurabilir. Küçük şunları söyledi:

-İki ihtimal var. Ya çözüm süreciyle ilgili gelen durumu açıklayacak. PKK yarın silah bırakacak. Cumartesi günü Erdoğan buna dair bir gelişme varsa bunu açıklayabilir.

-İkincisi; Herhalde çok büyük bir silah geliştirmiş olabiliriz. Ya da çelik kubbe bitmiş olabilir. Veya kıtalar arası balistik füze ya da nükleer silah, bilmiyorum...



-AK Parti büyük bir hazırlık yapıyor. Çok önemli bir açıklama deniyor.

-Çok önemli bir açıklamayı ben en son 2018 yılında Gabar'da ve Karadeniz'de petrol - gaz bulunduğunda duymuştum. O zaman Karadeniz'deki gaz Kilyos'ta çıktı. Bütün evlere verildi. Bu sayede 100 milyar dolarlık enerji maliyeti 90 milyar dolara düştü.