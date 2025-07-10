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Turkcell, 3'üncü güneş enerjisi santralini Van'da devreye aldı

Turkcell, 3'üncü güneş enerjisi santralini Van'da devreye aldı

Turkcell'in Van'da kurduğu 8,7 megavat kurulu güce sahip yeni güneş enerjisi santrali (GES) enerji üretimine başladı.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye genelinde hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Turkcell, Van'da yapımı tamamlanan yeni GES'ini devreye aldı. 220 bin 400 metrekarelik alana kurulan santral, 8,7 megavat kurulu güce ve yılda ortalama 8 bin 740 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Turkcell, "Yenilenebilir Enerji Master Planı" çerçevesinde, 2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık GES yatırımı yapmayı planlıyor.

Farklı şehirlerde 4 yeni santral daha devreye alınacak

Açıklamada, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un şu ifadelerine yer verildi:

"İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği bizim için yalnızca çevresel değil, stratejik bir öncelik. 'Daha fazla bit, daha az watt' ilkesiyle, enerji master planımızı faz faz hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, 2030'a kadar binalarımız, baz istasyonlarımız ve araçlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50'nin üzerinde azaltmak, 2050'de ise net sıfır emisyon seviyesine ulaşmak. Van'da devreye aldığımız güneş enerjisi santralimiz, bu yolculukta çok önemli bir kilometre taşı. Daha önce Uşak'ta 2 ayrı santralimiz enerji üretimine başlamıştı. Yakın zamanda farklı şehirlerde 4 yeni santrali daha devreye alarak toplam kurulu gücümüzü önemli ölçüde artıracağız. Amacımız hem karbon ayak izimizi azaltmak hem de çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir dünya miras bırakmak."

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