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TBMM’de 8 komisyon tatilde de çalışacak

TBMM’de 8 komisyon tatilde de çalışacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM Genel Kurulu’nun onayıyla aralarında Plan ve Bütçe, Anayasa ve Dışişleri komisyonlarının da bulunduğu bazı komisyonlar, Meclis'in tatil ve ara dönemlerinde de çalışmalarını sürdürebilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, bazı ihtisas komisyonlarının yasama tatili ve ara verme dönemlerinde de çalışmalarını sürdürebilmesinin önü açıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8 Temmuz tarihli 106. birleşimde alınan karara göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu, Meclis’in tatil veya ara verdiği dönemlerde de çalışmalarına devam edebilecek.

Kararla birlikte söz konusu komisyonların gündemindeki konulara ilişkin çalışmaların kesintisiz şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

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