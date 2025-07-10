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Abdullah Öcalan'ın yeni durumu nasıl olacak? Hande Fırat yazdı

Abdullah Öcalan'ın yeni durumu nasıl olacak? Hande Fırat yazdı

Yazar Hande Fırat, terör örgütü PKK'ya silah bıraktıran Abdullah Öcalan'ın bundan sonraki konumunun nasıl olacağına dair yazı kaleme aldı.

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İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan dün PKK'ya bir çağrı daha yaparak silahları bırakmalarını istedi. Tarihi gelişmelerin ardından Öcalan’ın yeni dönemde nasıl bir konumda olacağı tartışılıyor.

Öcalan videolu mesajında “Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir” ifadeleri merak uyandırdı.

Bu gelişmeyle ilgili olarak Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bir yazı kaleme aldı. Fırat, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Öcalan’ın İmralı dışına çıkmak gibi bir talebi bulunmuyor.

- Bir anlamda kendisinin de son mesajında ifade ettiği gibi toplumun böyle bir gelişmeye hazır olmadığının da farkında.

- Toplum ilk süreçte yaşananların ardından bu kez temkinli yaklaşıyor.

- Kısacası İmralı’da yaşamını sürdüreceği belirtilen Öcalan’ın Ada’daki yaşam koşullarında bazı düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

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