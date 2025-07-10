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Şile Belediyesi'ne operasyon belediye başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Şile Belediyesi'ne operasyon belediye başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar polisi sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Özgür Kabadayı kimdir?

Özgür Kabadayı,1979'da Şile'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini de Şile'de tamamladı.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babası.
İki işletmesi ile Şile'de esnaflık yapan Kabadayı, aynı zamanda ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı.
Kabadayı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyordu.
Kabadayı, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde yaklaşık yüzde 52 oyla Şile Belediye Başkanı seçilmişti.

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