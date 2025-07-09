Hoffenheim'da olan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Mergim Berisha'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

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Fenerbahçe'ye 2021'de Salzburg'dan 5 milyon euro bedelle transfer olan Mergim Berisha, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Alman futbolcu daha sonra Augsburg'un yolunu tutarken, oradan da Hoffenheim'a transfer oldu. 27 yaşındaki golcü için şimdi de Kayserispor devrede.

Berisha'yı kadrosuna katmak isteyen Kayserispor, futbolcunun şartlarını araştırıyor.

Geçen sezon toplam 19 maça çıkan Berisha, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.