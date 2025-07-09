BIST 10.167
DOLAR 40,03
EURO 46,96
ALTIN 4.266,73
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump sürpriz mektupları paylaştı! 7 ülkeye kötü haber!

ABD Başkanı Trump sürpriz mektupları paylaştı! 7 ülkeye kötü haber!

ABD Başkanı Donald Trump; Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları paylaştı. Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını bildirdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki hesabından, pazartesi günü 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarının ardından, 7 yeni ülkeye yönelik mektupları da paylaştı.

ABD'DEN 7 YENİ ÜLKEYE TARİFE MEKTUBU

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktardı.

Trump, pazartesi günü paylaştığı mektuplarda da 1 Ağustos'tan itibaren Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos'tan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeydan Karalar'dan cezaevinden mektup: "Bir hukuk garabeti yaşıyoruz"
Zeydan Karalar'dan cezaevinden mektup: "Bir hukuk garabeti yaşıyoruz"
Netanyahu Pentagon binasında: Gizli talebi ortaya çıktı!
Netanyahu Pentagon binasında: Gizli talebi ortaya çıktı!
Bakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi
Bakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi
Grok'un yeni sürümü: Yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışması
Grok'un yeni sürümü: Yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışması
X CEO'su Yaccarino istifa etti
X CEO'su Yaccarino istifa etti
Rekabet Kurulundan Opet'e 131,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurulundan Opet'e 131,3 milyon liralık ceza
Carlo Ancelotti'ye vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezası
Carlo Ancelotti'ye vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezası
Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu
Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek