BIST 10.167
DOLAR 40,05
EURO 46,91
ALTIN 4.264,52
HABER /  DÜNYA

Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu

Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu

ABD'li çip şirketi Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

Abone ol

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasından hemen sonra yaklaşık yüzde 2,8 artışla 164,42 dolara tırmandı.

Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıkarken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 3,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
Bakan Şimşek: Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Bakan Şimşek: Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem!
Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin sağlık personeli atanacak
Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin sağlık personeli atanacak
Kocaeli'de plaja gidecekler dikkat! Kandıra ilçesinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de plaja gidecekler dikkat! Kandıra ilçesinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İşte korkutan tablo
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İşte korkutan tablo
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı
Kremlin'den Trump’a: Ukrayna girişimlerinin devamını bekliyoruz
Kremlin'den Trump’a: Ukrayna girişimlerinin devamını bekliyoruz
DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu
DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem