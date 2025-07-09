Kremlin'den Trump’a: Ukrayna girişimlerinin devamını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizine dair söylemlerine temkinli yaklaştıklarını belirtti. Peskov, iki ülke arasında görüş ayrılığı olmadığını vurgulayarak siyasi ve diplomatik yollarla çözüm için diyaloğun devam etmesini beklediklerini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri sürdürmelerini beklediklerini ifade etti.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki gelişmelere dair söylem ve tutumlarına dikkat çekerken, Washington ile ilişkilerde yapıcı adımların atılabileceğine dair olumlu bir ton kullandı. Özellikle son dönemde Trump’ın Rusya’ya yönelik açıklamalarının sertleştiği yönündeki yorumlara da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya saldırmaktan caydırmak amacıyla Moskova’yı bombalamakla tehdit ettiği yönündeki iddialar hakkında konuşan Peskov, “bunun gerçek olup olmadığını bilmediğini” söyledi.

Peskov, Rusya’nın ABD ile kurduğu ilişkilerde gerginliğe değil, çözüme odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Görüş ayrılığı yok. (Ukrayna) Krizin siyasi diplomatik araçlarla hızlı şekilde çözülmesi isteği var. Ancak durumun karmaşıklığı, çözümün hızlı şekilde sağlanmasını engelliyor. Belirli çalışmalar yapıldı ve iki tur müzakere gerçekleşti. Üçüncü tur müzakerelerin yapılacağını ve diyaloğun devam edeceğini umuyoruz. Memorandumları istişare etmeye başlamamız lazım. Bu, oldukça zor bir süreç ve bir günde gerçekleşemez."

Açıklamalarında, diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini vurgulayan Peskov, ABD ile ikili ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını yineledi:

"Washington ile ikili ilişkileri iyileştirme yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini umuyoruz. Trump ve ekibinin, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını yeniden başlatması kararına rağmen krizin çözümüne yönelik girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz."

Sözcü, aynı zamanda cephe hattındaki gelişmelere de değinerek, Rus ordusunun sahadaki ilerlemesini sürdürdüğünü ve bu durumun Ukrayna’yı müzakere masasına daha açık hale getireceğini iddia etti:

"Rusya, Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyor. Bu, Ukrayna'nın yararına. Çünkü karadaki durum her geçen gün değişiyor. Biz ilerliyoruz. Ukrayna tarafı, her geçen gün yeni gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak."

Son olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına yönelik soruya da yanıt veren Peskov, bu kararların Rusya açısından geçersiz olduğunu ve bu kararlara uymadıklarını dile getirdi.