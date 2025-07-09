Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı

Ünlü oyuncu Seda Türkmen, yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etti. Sevgilisi Ilgaz Giritlioğlu ile çıktığı tatilden kareler paylaşan Türkmen, aşkını takipçileriyle paylaştı.

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Başarılı oyunculuk kariyerine "Tövbeler Olsun", "Mahkum", "Yargı", "Sandık Kokusu" ve "Sustalı Ceylan" gibi projelerle damgasını vuran Seda Türkmen, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

YÖNETMEN SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Birkaç ay önce, yaklaşık 2 yıl süren ilişkisini sonlandıran Türkmen, yönetmen Deniz Yorulmazer ile yollarını ayırmıştı.

Yeni bir aşka yelken açan Seda Türkmen, Instagram hesabından tatilde çektiği fotoğraflarla ilişkisini duyurdu.

EMOJİLİ MESAJ YAYINLADI

Türkmen, merhum ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte olduğu beyaz kalp emojili fotoğrafına, "Bu dünya soğuyacak bir gün... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle" notunu düştü.

YENİ İLİŞKİSİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, Seda Türkmen’in yeni ilişkisini duyurmasının ardından büyük ilgi gördü.