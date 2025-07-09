DEM Parti Sözcüsü Doğan açıkladı: İşte PKK'nın silah bırakacağı yer, tarih

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın videolu mesajının ardından PKK'nın silah bırakmasına ilişkin DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. Silah barakma sürecinde ayrıntılar iyice netleşti.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın videolu mesajının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin diğer ayrıntıları da netleşti. PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü Irak Süleymaniye'de silah bırakacağı bildirildi.DEM

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEM Parti'den ilk açıklama

Aylardır konuşulan silah bırakma sürecinin, Öcalan'ın yeni çağrısının ardından hızlanması beklenirken, DEM Partili Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Doğan, şunları söyledi:

"Yepyeni bir sayfa açılıyor"

"Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor.

Bugün tam 26 yıl sonra ilk kez sayın Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki neymiş; Türkiye'nin Kürt meselesi yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda da uluslararası bir meseleden bahsediyoruz.

Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hem sayın Öcalan'dan hem de sayın Cumhurbaşkanı'ndan DEM Parti'ye yönelik bazı değerlendirmeler geldi. Birkaç gün içinde silahların tümden devreden çıkarılması için bir adıma hazırlık yapılıyor. PKK'dan yapılan açıklamalar bu yönde.

"1993'te yarım kaldı, bu yarım kalmasın"

Sayın Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı.

"11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silah bırakacak"

Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak, bir grup PKK'linin silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız.

Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi."