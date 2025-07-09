Türkiye’ye Fransa’dan birincilik geldi!

Aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Çin ve Japonya’nın da bulunduğu pek çok ülkeden toplam 19 yarışmacının yer aldığı bu uluslararası yarışmada, Türkiye’den katılan tek yarışmacı olan İda Gülru Şahin, sahnedeki olgun ve etkileyici performansıyla büyük beğeni topladı.

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Bu önemli ödül, yalnızca genç bir müzisyenin başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’deki piyano eğitiminin seviyesinin ve kalitesinin uluslararası platformlarda gururla temsil edildiğinin de bir göstergesidir.

🌟 İda’nın bu başarı hikâyesinde, onun piyano yolculuğuna rehberlik eden değerli öğretmeni Evelina Yücel’in özverili katkısı ve yönlendirmesi çok kıymetlidir.

Disiplinli çalışma, sabır ve müzik sevgisiyle harmanlanan bu süreç, İda’nın yeteneğini en doğru şekilde açığa çıkarmıştır.

Yarışmanın saygınlığı yalnızca katılımcılarıyla değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde tanınmış seçkin jüri üyeleriyle de dikkat çekmektedir.

Bu yılki jüri kadrosunda yer alan bazı önemli isimler:

▪️ Giuliano Adorno (İtalya)

▪️ Nicolas Bringuier (Fransa)

▪️ Christine Gastaud (Fransa)

▪️ Magdalena Hirsz (Polonya)

▪️ Florian Koltun (Almanya)

Uluslararası alanda tanınan bu değerli müzisyenlerin yer aldığı jüri tarafından verilen 1.lik ödülü, İda Gülru Şahin’in müzikal yetkinliğini ve gelecekteki potansiyelini tescillemiş oldu.

Bu başarıda emeği geçen başta İda olmak üzere, onun gelişim sürecine rehberlik eden öğretmeni Evelina Yücel’i ve daima destek olan ailesini gönülden kutluyor;

İda’nın sanat yolculuğunda daha nice uluslararası başarıya imza atacağına yürekten inanıyoruz.