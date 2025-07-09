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ABD lideri Trump'tan en az 7 ülkeye yeni gümrük vergisi sinyali

ABD lideri Trump'tan en az 7 ülkeye yeni gümrük vergisi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere yeni gümrük vergileri uygulanacağını açıkladı. Trump, en az 7 ülkeye yeni tarifeler geleceğini, ayrıntıların yakında açıklanacağını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, sert vergi politikasından vazgeçmedi. ABD lideri, bazı ülkelere yeni gümrük vergileri uygulanacağının sinyalini verdi. Dün bir açıklamaya yapan Trump, "Yarın sabah ticaretle ilgili en az 7 ülke duyuracağız. Öğleden sonra da daha fazlasını duyuracağız" dedi.

ABD’nin küresel ticaret düzenlemelerinde bir yeniliği işaret eden Trump'ın açıklaması özellikle son haftalarda BRICS ülkelerine yönelik sert vergi politikaları ve Avrupa Birliği (AB) ile gerilimi artan ticari ilişkiler bağlamında dikkat çekti.

Uzmanlar, Trump’ın vurguladığı 7 ülkenin daha önce gümrük mektubunu yayımladığı Tunus, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar’ın olabileceğini ifade ediyor.

Trump, geçtiğimiz pazartesi günü 14 ülkeye gümrük vergileri uygulamalarına ilişkin mektuplar gönderildiğini söylediği açıklamasında, ağustos ayına kadar bir karara varılmazsa daha ağır vergilerin yürürlüğe gireceğini, alıcı ülkelerin Washington’ın uygulamalarına karşı hamlede bulunarak ABD’ye uygulanan gümrük vergilerini arttırmaları durumunda ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı geçtiğimiz pazartesi günü ayrıca

"Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikaları ile özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde arttırılacak" ifadelerini kullanırken, daha önce yaptığı bir açıklamada da, "ABD’yi yıllarca sömürdüler, şimdi bedelini ödeyecekler"

demişti.

ABD
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